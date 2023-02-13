Звезда "Лиги смеха" Роман Мищеряков впервые признался, что сделал предложение своей любимой

Юморист и телеведущий Роман Мищеряков решился на серьезный шаг в отношениях со своей девушкой, сценаристкой Юлией Кушнир.

Звезда "Лиги смеха" рассказал, что во время войны они с любимой вместе преодолели все трудности и стали еще ближе друг другу. Ворваться с неурядицами пари помогала поддержка и любовь.

Роман Мищеряков с девушкой / Фото: instagram.com/misheriakov

Кроме того, в это непростое время Роман сделал некоторые выводы и решил перейти к новому этапу. В эфире "Тихого вечера с Еленой Кравец" юморист признался, что после пяти лет отношений наконец сделал предложение Юлии.

"Я люблю ее. И та поддержка друг друга, которая была у нас в этом году, она сделала наши отношения еще крепче. Они перешли на новый уровень. Я сделал Юле предложение, и она сказала "Да", — поделился новостью Роман Мищеряков.

Во время войны Роман и Юлия тоже начали вместе создавать новый проект. Сейчас пара работает над благотворительным комедийно-историческим шоу "Расскажи мне историю" для YouTube.

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