Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Звезда "Лиги смеха" Роман Мищеряков впервые признался, что сделал предложение своей любимой

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
891
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Звезда "Лиги смеха" Роман Мищеряков впервые признался, что сделал предложение своей любимой

Роман Мищеряков с девушкой / Фото: instagram.com/misheriakov

Девушка артиста ответила ему с согласия.

Юморист и телеведущий Роман Мищеряков решился на серьезный шаг в отношениях со своей девушкой, сценаристкой Юлией Кушнир.

Звезда "Лиги смеха" рассказал, что во время войны они с любимой вместе преодолели все трудности и стали еще ближе друг другу. Ворваться с неурядицами пари помогала поддержка и любовь.

Роман Мищеряков с девушкой / © instagram.com/misheriakov
Роман Мищеряков с девушкой / Фото: instagram.com/misheriakov

Кроме того, в это непростое время Роман сделал некоторые выводы и решил перейти к новому этапу. В эфире "Тихого вечера с Еленой Кравец" юморист признался, что после пяти лет отношений наконец сделал предложение Юлии.

"Я люблю ее. И та поддержка друг друга, которая была у нас в этом году, она сделала наши отношения еще крепче. Они перешли на новый уровень. Я сделал Юле предложение, и она сказала "Да", — поделился новостью Роман Мищеряков.

Во время войны Роман и Юлия тоже начали вместе создавать новый проект. Сейчас пара работает над благотворительным комедийно-историческим шоу "Расскажи мне историю" для YouTube.

Читайте также:

Дата публикации
Просмотры
891
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация