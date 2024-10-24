Звезда "Лиги смеха" Розовый ответил, сможет ли ходить и чем будет заниматься после выздоровления

В настоящее время юморист восстанавливается после тяжелого ранения на фронте и передвигается на колесном кресле.

Украинский комик и звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый, который весной получил серьезное ранение на фронте, ответил, сможет ли ходить и чем будет заниматься после выздоровления.

Юморист в фотоблоге пообщался с подписчиками. Они задали шоумену немало вопросов, в том числе и о состоянии здоровья и планах на будущее. Виктор Розовый говорит, что его ждет длительная реабилитация. Пока что он не может ходить и передвигается в колесном кресле. Однако в будущем Розовый встанет на ноги, но одна из его рук не будет выполнять свои функции на 100%.

Пост Виктора Розового / Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Также шоумен раскрыл, чем будет заниматься, когда будет чувствовать себя лучше. Виктор Розовый говорит, что после реабилитации будет однозначно продолжать карьеру комика.

Пост Виктора Розового / Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Ранение Виктора Розового – что известно

В марте этого года Виктор Розовый получил серьезное ранение головы, когда выполнял боевое задание на передовой. Артиста в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. В медучреждении шоумену сделали ряд операций и нормализовали состояние.

Виктора Розового должны были отвезти на реабилитацию за границу, где есть медики, которые специализируются на травмах такой тяжести. Впрочем, состояние шоумена не позволяло этого сделать. В августе Розовом установили титановую пластину в череп. Рядом с юмористом находится его жена Ольга, которая помогает ему и поддерживает.

Виктор Розовый на колесном кресле посетил футбольный матч

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