Звезда "Лиги смеха" Розовый после развода впервые ответил на упреки бывшей об изменах

Виктор Розовый с бывшей женой / © instagram.com/oliamerzlikina

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Украинский комик и звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый впервые ответил бывшей жене Ольге на ее обвинение в изменах.

Так, на днях пара ошарашила известием о разводе. В частности, Ольга пояснила, что такое решение приняла со своей стороны из-за измен со стороны артиста. Но с такой причиной Виктор не соглашается. В Instagram он опубликовал пост, где расписал собственную версию.

По словам звезды, никаких измен в семье не было. Он объяснил, что действительно хотел с Ольгой построить семью, но возникли недоразумения, из-за которых они продолжают идти разными путями. Более того, оказалось, бывшие заключили контракт, где пообещали не разглашать никаких подробностей в дальнейшем. Но перед тем, на условиях документа, Ольге все же была предоставлена возможность публично назвать собственную причину развода.

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Сообщение Виктора Розового / © instagram.com/viktor_rozovyi

"Я, конечно, не идеален. Особенно теперь. Но не настолько, как некоторые считают. Поэтому я хочу очертить пределы моей неидеальности: жене я не изменял, в браке никаких измен не было. Для меня это важный момент, потому что когда я беру на себя обязанности — я их выполняю. Мы попытались создать семью. Мы попытались создать семью – у нас не получилось. Одно привело к другому и у всего есть свои причины. Но Ольга была для меня близким человеком, и мне важно было разойтись достойно. Поэтому я сам подписал контракт, в котором мы договорились, что именно Ольга озвучивает причины нашего развода (нападки на себя я готов принимать достойно), а также о том, что дальше в интервью мы оба воздерживаемся от подробностей", - написал Розовый.

В заключение ветеран подчеркнул, что стремится пройти непростой период без лишнего внимания хейтеров, поэтому призвал всех уважать их личную жизнь.

"Конечно, мне нужно определенное время, чтобы переварить этот опыт. Поэтому, уважаемое общество, буду благодарен вам, если воздержитесь от навешивания ярлыков и уважаете частную жизнь нас обоих. Мы достойные люди! Вдвоем! Просто дальше у каждого свой путь", - добавил артист.

Напомним, недавно танцовщица Илона Гвоздева после подачи на развод неожиданно показалась на фото с мужем в особый день.

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