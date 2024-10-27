Звезда "Лиги смеха" Розовый признался, кем работает во время реабилитации после травмы: "Это большая честь"

Украинский комик и звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый постепенно возвращается к привычной жизни после сложного осколочного ранения на фронте.

Так, во время реабилитации Виктор не сидит сложа руки. Он решил вернуться в любимую "Лигу смеха". На шоу комик когда-то сначала был в актерском составе команды "Загорецкая Людмила Степановна", а затем попробовал себя в роли ведущего. Правда, теперь он сменил специфику работы. И хоть и не появляется на сцене, но охотно редактирует шутки юмористических команд на соответсвенной должности.

Более того, по словам юмориста, такая работа идет на пользу во время реабилитации. Тем самым состояние здоровья ветерана каждый раз улучшается.

Виктор Розовый с женой Ольгой / Фото: instagram.com/oliamerzlikina

"Это большая честь для меня. К тому же я люблю "Лигу смеха" и всегда хочу быть полезным. Врачи мои и специалисты по реабилитации говорят, что очень хорошо влияет на процесс реабилитации", — рассказал Розовый в комментарии "Ближче до зірок".

Напомним, недавно Виктор Розовый на колесном кресле посетил футбольный матч и появился на поле рядом с футболистами известных команд. Раненый актер под громкие овации сделал символический удар ногой по мячу.

Виктор Розовый на колесном кресле посетил футбольный матч

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