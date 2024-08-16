Звезда "Лиги смеха" Розовый рассказал о последствиях тяжелого ранения и сможет ли он ходить

Артист признается, что его ждет длительная реабилитация.
Украинский комик и звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый откровенно пообщался с подписчиками в фотоблоге.
Юмористу задали немало разных вопросов, в том числе и о его тяжелом ранении и восстановлении после операций. У шоумена поинтересовались, сможет ли он встать на ноги. К слову, пока Виктор Розовый передвигается с помощью инвалидной коляски.
Комик ответил, что ходить он сможет, врачи утверждают это со 100% гарантией. Впрочем, для этого нужно будет немало работать. А вот одна рука Виктора Розового не сможет полностью выполнять свои функции. Однако даже в этом случае шоумен не теряет чувства юмора. Как говорит комик, теперь он не сможет вышивать крестиком.
"Говорят, 100%, но нужно время. А вот рука всех функций на 100% не восстановит. Вышивать крестиком не смогу", — ответил шоумен.
Напомним, недавно Виктору Розовому сделали серьезную операцию на голове. Юмористу в череп вставили титановую пластину. Жена комика Ольга показала на видео, как он выглядел сразу после хирургического вмешательства и как восстанавливался после наркоза.
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