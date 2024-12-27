Звезда "Лиги смеха" Розовый впервые рассказал, как под Авдеевкой был ранен миной, и шокировал фото

Артист рассказал об изменениях в его здоровье.
Украинский комик и звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый после осколочного ранения головы на фронте впервые поделился историей, как это произошло.
Так, артист уже длительный период находится на реабилитации. После ряда операций и лечения актеру, к счастью, удается постепенно возвращаться к жизни. Виктор иногда делится прогрессом и радует своих фанов разговорными сторис.
А на этот раз ветеран в своем фотоблоге решил напомнить, какой ценой борются за независимость Украины. В частности, он опубликовал фото, сделанное после того, как он вышел из комы. Розовый поделился своей историей и как чудом он выжил после того, как вражеский снаряд прилетел к нему почти в окоп и пробил шлем.
"Это фото было сделано в первые дни, когда я вышел из комы, после осколочного ранения головы. 120-я мина упала меньше метра от моего окопа, обломок пробил сам окоп и мой шлем. У меня было поражено правое и частично левое, полушария мозга", – поделился ветеран.
Актер говорит, что с тех пор он борется с рядом травм, среди которых очень серьезные проблемы с конечностями, слухом и рассеянным вниманием: "Сейчас у меня гемипарез и спастичность левых конечностей и визуально-пространственное нарушение. Есть парез правой стопы. У меня лопнули барабанные перепонки и я плохо слышу на левое ухо, правая перепонка восстановилась сама. По когнитиву вроде бы все плюс-минус ок, кроме того, что мне немного трудновато концентрировать внимание, потому что легко отвлекаюсь на какие-то мелочи".
В заключение Виктор отметил, что не уверен, что вернется к своей прежней жизне после ранения под Авдеевкой. Впрочем, подчеркнул, что это точно не сломает его и он будет двигаться вперед.
"Я не знаю, смогу ли вернуться к тому физическому состоянию, в котором я был в Орловке под Авдеевкой 21.03.24. Но единственное, что я знаю точно — это то, что я каждый день буду становиться лучше, чем был вчера", — растрогал воин.
Напомним, недавно Виктор Розовый показал, как заживают шрамы после трепанации черепа.
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