Звезда "Лиги Смеха" Розовый встал с колесного кресла и сделал первые шаги после ранения на фронте

Виктор Розовый / © instagram.com/viktor.rozoviy

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Украинский комик и звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый после осколочного ранения головы на фронте показал положительные сдвиги в своем состоянии.

В своем фотоблоге шоумен поделился очередным этапом реабилитации. Виктор порадовал фанатов, что после ряда операций и нескольких лет на колесном колесе он занимается возобновлением ходьбы. Так, под наблюдением медика с тростью ветеран снял видео, как делает самостоятельные первые шаги.

В публикации Розовый объяснил, что в будущем все станет гораздо лучше и возобновление ходьбы – вопрос времени. Правда, некоторые изменения в жизни все же останутся с артистом на длительное время. В частности, Виктор говорит, что ходьба для него пока будет возможна только с тростью и с некоторыми вспомогательными элементами.

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"Словом, понемногу начинаю ходить: ущербно, с палочкой (с ней скорее всего и буду ходить), в ортезах (это такие штуки, которые предотвращают подворачивание стопы), изогнутый, как дед, но сам. А это значит, что дальнейшая полноценная ходьба - это вопрос времени и занятий! Так что все ок", — восхитил кадрами ветеран.

Напомним, недавно супруга певца Джастина Бибера назвала свой диагноз и как он повлиял на ее жизнь.