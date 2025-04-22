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Звезда "Лиги Смеха" Розовый встал с колесного кресла и сделал первые шаги после ранения на фронте
Артист возвращается к ходьбе после передвижения на колесном кресле.
Украинский комик и звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый после осколочного ранения головы на фронте показал положительные сдвиги в своем состоянии.
В своем фотоблоге шоумен поделился очередным этапом реабилитации. Виктор порадовал фанатов, что после ряда операций и нескольких лет на колесном колесе он занимается возобновлением ходьбы. Так, под наблюдением медика с тростью ветеран снял видео, как делает самостоятельные первые шаги.
В публикации Розовый объяснил, что в будущем все станет гораздо лучше и возобновление ходьбы – вопрос времени. Правда, некоторые изменения в жизни все же останутся с артистом на длительное время. В частности, Виктор говорит, что ходьба для него пока будет возможна только с тростью и с некоторыми вспомогательными элементами.
"Словом, понемногу начинаю ходить: ущербно, с палочкой (с ней скорее всего и буду ходить), в ортезах (это такие штуки, которые предотвращают подворачивание стопы), изогнутый, как дед, но сам. А это значит, что дальнейшая полноценная ходьба - это вопрос времени и занятий! Так что все ок", — восхитил кадрами ветеран.
Напомним, недавно супруга певца Джастина Бибера назвала свой диагноз и как он повлиял на ее жизнь.