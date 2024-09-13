Звезда "Лиги смеха" Розовый высмеял окупантов, которые внесли его в российский аналог "Миротворца"

Украинский комик и звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый отреагировал на новость о внесении его россиянами в их базу так называемых "военных преступников", стоящих на стороне Украины.

Так, в своем фотоблоге юморист опубликовал скриншот с российского сайта "Немезида", который является аналогом украинского "Миротворца". Как оказалось, актер, который до осколочного ранения воевал в составе 3-й отдельной штурмовой бригады, теперь находится среди списка тех, кто якобы совершает преступления против оккупационных российских властей. Российские злоумышленники обнародовали личные данные украинского защитника и его фото.

Виктор Розовый в российской базе "Немезида" / Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

На такую новость Виктор Розовый отреагировал уже привычным для него ироничным способом. Ветеран с юмором отметил, что ему все же удалось добиться успеха в жизни.

"Я на русском "миротворце". А моя классная руководительница говорила мне, что я ничего в жизни не добьюсь!" – написал артист, смеясь.

Напомним, сейчас Виктор Розовый перенес сложную операцию на голове после осколочного ранения на фронте – ему вставлена титановая пластина. В настоящее время ветеран постепенно восстанавливается в реабилитационном центре. А недавно ответил, сможет ли ходить после пережитого.

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