Звезда "Лиги смеха" Тарас Стадницкий попал в розыск ТЦК и удивил, как это произошло

Украинский актер, звезда "Лиги смеха" Тарас Стадницкий удивил, что попадал в розыск ТЦК.

Произошло это еще летом 2022 года. Как рассказал юморист в интервью Алине Доротюк, ему поступило сообщение о розыске. Дело в том, что Стадницкий проживал не там, где был зарегистрирован по документам. Повестки поступали не по тому адресу. Когда актер узнал, что находится в розыске, обратился в ТЦК. Наконец комик прошел все этапы ВВК и с мая 2023 года снят с учета.

"Мне летом 2022 года пришла повестка, а точнее не повестка, а розыск. Потому что я не живу на том месте, где зарегистрирован по документам. Я живу в другой квартире. Я с этой повесткой пришел в ТЦК, говорю, что мой номер телефона есть во всех государственных структурах, я прошел все этапы ВВК и ТЦК. Я снят с учета в мае 2023 года", – поделился юморист.

Тарас Стадницкий / Фото: скриншот с видео

Также Тарас Стадницкий признался, что не задумывался о службе. В то же время шоумен отметил, что у каждого присутствует страх идти воевать. Впрочем, если есть надлежащая военная и медицинская подготовка, это чувство можно уменьшить.

"Мне кажется, если нет страха – это какие-то определенные вопросы. Но если ты нормально подготовлен, если ты знаешь и военную, и медицинскую базу, то, возможно, этот страх можно немного каким-то образом приглушить. Я об этом еще не думаю", — отметил комик.

Напомним, тем временем певец Миша Крупин официально присоединился к рядам ВСУ. Исполнитель уже даже принял присягу.

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