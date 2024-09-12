Звезда "Лиги смеха" Тарас Стадницкий рассказал о кризисах в браке с женой, с которой 16 лет вместе

Украинский актер, звезда "Лиги смеха" Тарас Стадницкий, который скрывает семью, рассказал о кризисах в отношениях с женой за 16 лет брака и почему не переезжает жить в Киев.

Артист почти постоянно территориально работает в столице. Впрочем, в Киев Стадницкий не спешит переезжать, а остается с семьей жить во Львове. В программе "Ранок у великому місті" комик признался, что есть веские факторы, которые на это влияют. Мама Стадницкого проживает недалеко от Львова, а актеру хотелось бы часто наведываться к родному человеку, кроме того, в городе остается немало связей, которые держат комика.

Тарас Стадницкий

"У мене еще нет апартаментов. Не знаю, хорошо ли это или плохо, но так случилось, что еще не прижился в Киеве. Я думаю, если я был бы младше и меня бы меньше держало каких-то связей и всего прочего во Львове, то, думаю, был бы смысл. У меня недалеко от Львова живет мама, это еще одна причина, которая держит, потому что у тебя есть возможность в пределах часа изменить атмосферу", — поделился шоумен.

Кстати, в этом месяце Тарас Стадницкий отмечает уже 16-ю годовщину брака с женой. Как признается актер, за время супружеской жизни бывали разные кризисные моменты. Тем не менее, с появлением детей отношения пары только укрепились. Как шутит Стадницкий, они с любимой объединились против "общего врага".

Тарас Стадницкий с дочками / Фото: instagram.com/vipvolodka

"Я окончил факультет прикладной математики, и в основе прикладной математики есть такая фраза, что враг моего врага – мой друг. У нас были кризисные моменты, пока у нас не появились дети. У нас есть совместное противодействие, и мы с ней объединяемся против этих двух молодых барышень, одна из которых в подростковом возрасте, а вторая до него дорастает. Мы понимаем, если они нас разделят, они будут властвовать", — добавил актер.

Напомним, недавно серьезный кризис в браке пережили певица MamaRika и юморист Сергей Середа. Муж исполнительницы признался, как после этого им удалось возобновить романтику в отношениях.

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