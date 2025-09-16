ТСН в социальных сетях

Гламур
634
1 мин

Звезда "Лиги смеха" Тарас Стадницкий показал, как 17 лет назад с размахом гулял свадьбу в палатке

Юморист отпраздновал годовщину брака с женой и вспомнил, какой была его свадьба.

Валерия Сулима
Тарас Стадницкий

Украинский актер, звезда "Лиги смеха" Тарас Стадницкий отпраздновал годовщину брака с женой Ириной.

Ровно 17 лет назад пара официально стала супругами. В своем Facebook Тарас Стадницкий вспомнил, какой была их свадьба. Артист говорит, что официально они с возлюбленной заключили брак 30 августа в ЗАГСе в городе Радивилов. После этого новоиспеченные супруги отпраздновали важное событие в ресторане вместе с гостями, которых было 150 человек.

Свадьба Тараса Стадницкого

Но Тарас Стадницкий считает датой свадьбы именно венчание, которое состоялось 13 сентября в селе Боброеды, Львовская область. Конечно, это особое событие супруги праздновали с размахом. Они поставили палатку на огороде, где поместилось 220 человек. Актер вспоминает, что в тот день было очень холодно, но гостей согревали алкогольные напитки.

Свадьба Тараса Стадницкого

Конечно же, Тарас Стадницкий поделился фотографиями с празднования. Артист говорит, что не все поверили в подлинность снимков, мол, в XXI веке свадьбы в палатках не гуляли. Однако атмосферными кадрами шоумен доказал, что и такое было.

Свадьба Тараса Стадницкого

Напомним, недавно бывший ведущий Александр Скичко праздновал годовщину свадьбы. Жена экс-шоумена показала их особые кадры и призналась в своих чувствах.

