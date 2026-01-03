Звезда "Лиги смеха" Тарас Стадницкий шокировал серьезными проблемами с сердцем: "Была операция"

Тарас Стадницкий / © скриншот с видео

Украинский актер, звезда "Лиги смеха" Тарас Стадницкий шокировал серьезными проблемами с сердцем.

Юморист признался, что его исключили с воинского учета. А все это из-за серьезных проблем со здоровьем. Тарас Стадницкий в интервью Славе Демину говорит, что у него врожденный порок сердца, из-за чего он в 2017 году перенес операцию.

"Я проходил ВВК с сентября 2022 года до мая 2023-го. У меня есть документ об исключении с воинского учета. У меня врожденный порок сердца был, потом в 2017 году была операция на метральном клапане", - делится шоумен.

Тарас Стадницкий должен был перенести операцию на сердце еще в возрасте 33 лет прямо в свой день рождения. Однако врачи решили провести дополнительные обследования, которые показали, что еще некоторое время актер может жить со своим метральным клапаном. Однако в 2017 году его уже необходимо было заменить.

Тарас Стадницкий отмечает, что хорошо, что все сложилось именно так. Если бы ему раньше делали операцию, то она была бы открытой, и актера ждало длительное время реабилитации. У артиста же была миниинвазивная кардиохирургия, благодаря чему он уже через день мог ходить. Сейчас Тарас Стадницкий прекрасно себя чувствует, однако ему надо регулярно обследоваться у врачей.

"Когда мне было 33 года, меня должны были оперировать. Должны были делать открытую операцию на сердце. Она требует потом долгого восстановления. Просто в день операции сделали дообследование и сказали немного подождать. Лучше походить со своим подольше, чем ставить. Я ходил на обследование и сказали, что уже надо делать операцию, но делали ее миниинвазивно. То есть делали надрезы. На второй день я уже ходил. Если была бы открытая операция, то два месяца я бы только лежал", - отметил юморист.

