Звезда "Лиги смеха" Веня впервые после кровоизлияния в мозг вернулся на сцену: "Дали поверить в себя"

Ветераны космических войск

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Украинский комик, звезда "Лиги смеха" Александр Венедчук, он же Веня, впервые после кровоизлияния в мозг вышел на большую сцену.

Артист, который почти полгода находился на реабилитации, выступил с "Ветеранами космических войск" во Дворце "Украина". Так, команда в полном составе 21 июня организовала благотворительное шоу, порадовав фанов выступлениями в зале и на специальной трансляции. По словам Вени, сначала прогнозы врачей были неутешительными, но со временем его состояние улучшалось, поэтому он вышел на сцену, по которой скучал.

"31.01.25 меня забрала "скорая" со съемок шоу "Элиас". На тот момент о вариантах того, что я вернусь на сцену вообще речь не шла. "Будьте готовы к тому, что он вас вообще не вспомнит...". 21.06.25 — Дворец "Украина". Спасибо вам большое за поддержку. Вы не дали мне сойти с ума и снова поверить в себя. Мое уважение. Вчера я наконец почувствовал те эмоции, по которым так скучал", — сообщил Веня в Instagram.

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Ветераны космических войск

К слову, Веня стал частью большого благотворительного шоу к пятилетию YouTube-канала "Ветераны космических войск", благодаря чему удалось собрать немалую сумму для помощи украинским защитникам. Команда продолжает сбор. Их цель — достичь отметки в два миллиона гривен и закупить на них 50 штук дронов и станцию управления.

Напомним, недавно актриса Анна Кошмал сообщила, что заболела, и назвала диагноз.