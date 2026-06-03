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Звезда "Лиги смеха" Веня женился после шести лет отношений и показал свою жену-красавицу
Новоиспеченные супруги показали счастливое фото в новом статусе.
Украинский юморист Александр Венедчук, которого зрители знают как экс-участника команды «Ветераны космических войск» Веню, сообщил о важных изменениях в личной жизни.
Артист впервые женился. Его избранницей стала девушка по имени Карина, с которой он долгое время состоял в отношениях. Радостной новостью юморист поделился в своем Instagram.
Александр опубликовал единственное, но очень символичное фото с женой после регистрации брака. На снимке возлюбленные демонстрируют кольца и искренне улыбаются. Для особого дня молодожены выбрали непринужденные образы: Веня предстал перед камерой в рубашке, а Карина — в комфортном худи. Несмотря на отсутствие громких празднований, эмоции молодоженов говорили сами за себя.
«Ну я уже что? Ну я уже все», — с юмором сообщил о своем новом статусе артист.
Стоит отметить, что Веня всегда старался держать личную жизнь подальше от посторонних глаз. Поэтому о его романе с Кариной известно немного. Впрочем, поклонники знают, что пара была вместе более шести лет, прежде чем решилась узаконить свои отношения.
Напомним, недавно ведущая Таня Ли на фоне слухов о романе с продюсером Евгением Фешаком раскрыла правду и заинтриговала заявлением.