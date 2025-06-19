Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый официально развелся с женой через год после женитьбы

Виктор Розовый с бывшей женой / © instagram.com/oliamerzlikina

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Звезда юмористического проекта "Лига смеха" и ветеран ВСУ Виктор Розовый официально развелся с женой Ольгой Мерзликиной.

Об этом сообщила бывшая избранница комика. В частности, Ольга опубликовала в Instagram-stories довольно красноречивое фото. Она показала свидетельство о расторжении брака с Виктором Розовым. Скорее всего, супруги считаются официально разведенными с 19 июня. Подписывать фотографию Ольга Мерзликина не стала.

Свидетельство о разводе Виктора Розового и Ольги Мерзликиной / © instagram.com/oliamerzlikina

К слову, пара поженилась в марте 2024 года. Именно после заключения брака Виктор Розовый и рассекретил отношения с Ольгой. Через несколько недель после бракосочетания юморист получил тяжелую травму на фронте, что до сих пор находится на реабилитации и передвигается на кресле колесном. Ольга все это время была рядом и поддерживала мужа.

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Однако в конце мая Мерзликина шокировала новостью, что они разводятся. Причиной разрыва она назвала измены Розового. Ольга говорит, что у мужа были романы на стороне еще до брака и это, мол, продолжалось в течение двух лет их отношений. А узнала она об изменах именно после тяжелого ранения Виктора, когда осматривала личные вещи юмориста, которые ей отдали. Мерзликина все же решила не уходить от мужа, но через год поняла, что не может простить измены.

Напомним, недавно Виктор Розовый показывал, как оккупанты пишут ему угрозы. Юморист с иронией ответил захватчикам.