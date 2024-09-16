Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый показался в колесном кресле на милых фото с женой

Комик показал, как выглядит во время реабилитации.
Украинский комик и звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый порадовал поклонников семейным контентом.
В своем Instagram артист опубликовал ряд фото с женой Ольгой. Пара показала, как проводит время вместе. На изображении Виктор находится в колесном кресле, а его избранница позирует рядом.
Вероятно, возлюбленные побывали на светском событии, ведь знаменитость показала еще один снимок из зрительного зала. К слову, Розовый вспомнил также за свое прошлое, когда защищал Украину, и посвятил этому совместное фото с Ольгой: "Рассказываю женщине, как боролся за украинское государство и почти погиб в борьбе за него!"
Отметим, актер Виктор Розовый до полномасштабной войны участвовал в проекте "Лига Смеха" в команде "Загорецкая Людмила Степановна". Впрочем, после нашествия окупантов Розовый пошел добровольцем на фронт. В рядах полка "Азов" воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях. И во время выполнения боевой задачи, к сожалению, получил серьезное осколочное ранение. Поэтому артист-воин был срочно прооперирован и сейчас проходит длительный путь реабилитации. А недавно он ответил, сможет ли снова начать ходить.
Напомним, недавно россияне внесли Виктора Розвого в свою базу так называемых "нацистов" "Немезида" и оставили в открытом доступе его данные. Комик уже отреагировал на циничную ситуацию со свойственной иронией.
Читайте также:
- Тарабарова поставила на место хейтеров, которые обвинили ее мужа в уклонении от службы на фронте
- На фронте погиб известный музыкант из Черновцов Филипп Стахов
- Похожий на Винника певец назвал, при каком условии раскроет свое настоящее лицо: "Готов выйти голышом"