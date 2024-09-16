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Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый показался в колесном кресле на милых фото с женой

Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый показался в колесном кресле на милых фото с женой

Виктор Розовый с женой Ольгой / Фото: instagram.com/oliamerzlikina

Комик показал, как выглядит во время реабилитации.

Украинский комик и звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый порадовал поклонников семейным контентом.

В своем Instagram артист опубликовал ряд фото с женой Ольгой. Пара показала, как проводит время вместе. На изображении Виктор находится в колесном кресле, а его избранница позирует рядом.

Виктор Розовый с женой Ольгой / © instagram.com/viktor_rozovyi
Виктор Розовый с женой Ольгой / Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Вероятно, возлюбленные побывали на светском событии, ведь знаменитость показала еще один снимок из зрительного зала. К слову, Розовый вспомнил также за свое прошлое, когда защищал Украину, и посвятил этому совместное фото с Ольгой: "Рассказываю женщине, как боролся за украинское государство и почти погиб в борьбе за него!"

Виктор Розовый с женой Ольгой / © instagram.com/viktor_rozovyi
Виктор Розовый с женой Ольгой / Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Отметим, актер Виктор Розовый до полномасштабной войны участвовал в проекте "Лига Смеха" в команде "Загорецкая Людмила Степановна". Впрочем, после нашествия окупантов Розовый пошел добровольцем на фронт. В рядах полка "Азов" воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях. И во время выполнения боевой задачи, к сожалению, получил серьезное осколочное ранение. Поэтому артист-воин был срочно прооперирован и сейчас проходит длительный путь реабилитации. А недавно он ответил, сможет ли снова начать ходить.

Напомним, недавно россияне внесли Виктора Розвого в свою базу так называемых "нацистов" "Немезида" и оставили в открытом доступе его данные. Комик уже отреагировал на циничную ситуацию со свойственной иронией.

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