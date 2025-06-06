Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый шокировал угрозами от оккупантов и с иронией ответил им

Виктор Розовый / © instagram.com/viktor.rozoviy

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Известный украинский юморист и ветеран ВСУ Виктор Розовый, который стал звездой "Лиги Смеха", столкнулся с волной агрессии со стороны неизвестных аккаунтов - ботов, вероятно связанных со страной-агрессором.

В своем фотоблоге Розовый показал скриншоты с угрозами и оскорблениями, которые ему присылали после того, как он воевал в составе 3-й отдельной штурмовой бригады и тем самым заявил о своей четкой гражданской позиции. Поэтому, похоже, россияне бьются в истерике и не придумали ничего лучше, чем запугивать.

Виктор Розовый заявил об угрозах / © instagram.com/viktor_rozovyi

На скриншоте из мессенджера видны сообщения от юзеров, которые поливают грязью ветерана и намекают на расправу. Некоторые пользователи намекали на свою причастность к так называемому "Батальону имени Судоплатова", который подконтролен армии РФ.

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Виктор Розовый заявил об угрозах / © instagram.com/viktor_rozovyi

Впрочем, Розовый, который сейчас проходит длительную реабилитацию после осколочного ранения головы на фронте, не растерялся. Так, на циничные оскорбления он ответил в своем фирменном стиле. Ветеран саркастически анонсировал "учебный курс", использовав фразу из одного из сообщений: "Девочки, добрый день. Открываю собственный курс "Как стать нацистской шл*х*й для россиян". Записываемся, все желающие. И парни могут тоже".

Виктор Розовый ответил на угрозы / © instagram.com/viktor_rozovyi

Напомним, недавно Виктор Розовый развелся с женой через год после бракосочетания - пара шокировала причиной.