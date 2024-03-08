Звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый женился и впервые показал свою возлюбленную

Украинский комик Виктор Розовый распрощался с холостяцкой жизнью.

Так, звезда "Лиги Смеха" женился. Об изменениях в личной жизни артист рассказал сегодня, 8 марта, на странице Instagram.

Розовый поделился фотографией, на которой изображен вместе со своей женой. Пара смотрит в камеру и демонстрирует обручальные кольца.

Под венец свою избранницу Розовый повел в черной вышиванке, в свою очередь, возлюбленная юмориста выбрала для важного события сдержанный классический костюм серого цвета.

"Поздравляю!" – лаконично подписал кадр комик.

Виктор Розовый женился / Фото: instagram.com/victors_stories

В свою очередь поклонники Розового порадовались за него и оставили много поздравлений под постом:

Был пацан и нет пацана. Поздравляю. Много лет!

Хорошие новости! Счастья и согласия!

Мы все этого ждали!

Отметим, что Виктор Розовый до полномасштабной войны участвовал в проекте Лига Смеха в команде Загорецкая Людмила Степановна. После российского вторжения Розовый пошел добровольцем на фронт. В рядах полка "Азов" воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях, участвовал в обороне Киева.

Напомним, на днях ведущий Владимир Остапчук подтвердил, что женился в третий раз. Возлюбленная шоумена Екатерина Полтавская рассказала, что они официально расписались и что она взяла фамилию мужа.

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