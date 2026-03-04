- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 1 мин
Звезда "Лиги смеха" Владимир Черняк в третий раз стал отцом и показал новорожденного малыша
Юморист уже рассекретил пол ребенка.
Звезда "Лиги смеха", украинский юморист Владимир Черняк в третий раз стал отцом.
Радостной новостью комик поделился в Instagram-stories. Его жена Юлия родила третьего ребенка. На свет появилась дочь супругов. Девочка родилась 3 марта. Тем временем Владимир Черняк был в роддоме и поддерживал жену.
Юморист уже и показал первые фото с новорожденной дочкой. Комик поделился фотографией, на которой крошечная малышка лежала у него на груди. При этом лицо ребенка юморист пока что держит подальше от посторонних глаз. Кроме того, он не торопится рассекречивать ее имя.
"3.03.2026. Мой мир и моя Вселенная", - коротко подписал фотографии юморист.
К слову, для Владимира Черняка и его жены этот ребенок стал третьим. Супруги уже воспитывают сына и дочь.
Напомним, недавно актриса Анна Сагайдачная стала многодетной мамочкой. Артистка 26 февраля в одном из роддомов Киева родила сына и уже показала первые фото с ним.