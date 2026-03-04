ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
73
Время на прочтение
1 мин

Звезда "Лиги смеха" Владимир Черняк в третий раз стал отцом и показал новорожденного малыша

Юморист уже рассекретил пол ребенка.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Владимир Черняк с женой

Владимир Черняк с женой

Звезда "Лиги смеха", украинский юморист Владимир Черняк в третий раз стал отцом.

Радостной новостью комик поделился в Instagram-stories. Его жена Юлия родила третьего ребенка. На свет появилась дочь супругов. Девочка родилась 3 марта. Тем временем Владимир Черняк был в роддоме и поддерживал жену.

Юморист уже и показал первые фото с новорожденной дочкой. Комик поделился фотографией, на которой крошечная малышка лежала у него на груди. При этом лицо ребенка юморист пока что держит подальше от посторонних глаз. Кроме того, он не торопится рассекречивать ее имя.

Владимир Черняк с новорожденной дочерью

Владимир Черняк с новорожденной дочерью

"3.03.2026. Мой мир и моя Вселенная", - коротко подписал фотографии юморист.

Новорожденная дочь Владимира Черняка

Новорожденная дочь Владимира Черняка

К слову, для Владимира Черняка и его жены этот ребенок стал третьим. Супруги уже воспитывают сына и дочь.

Напомним, недавно актриса Анна Сагайдачная стала многодетной мамочкой. Артистка 26 февраля в одном из роддомов Киева родила сына и уже показала первые фото с ним.

Дата публикации
Количество просмотров
73
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie