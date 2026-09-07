Звезда "Львов на джипе" Роман Щербан женился впервые и показал фото с роскошной свадьбы среди леса

Роман Щербан женился / © instagram.com/romanscherban

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Звезда проекта «Львы на джипе», украинский юморист Роман Щербан впервые женился.

Об этом комик объявил в Instagram. Роман Щербан повел под венец возлюбленную, блогершу Анастасию Лесогуб, с которой обручился в декабре 2024 года. Парочка уже успела сыграть свадьбу.

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Образ жениха состоял из светлого костюма и белой рубашки. Избранница юмориста надела белое пышное платье с глубоким разрезом в зоне декольте, а также длинную фату. Волосы Анастасия собрала в укладке и нанесла сдержанный макияж. Букет невесты состоял из белых нежных цветов.

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Роман Щербан женился / © instagram.com/romanscherban

Парочка сыграла свадьбу 6 сентября. Церемония прошла среди леса под открытым небом. Влюбленные сказали друг другу заветное да на фоне деревянной арки из цветов. Затем гости собрались в банкетном зале, где их ждали вкусные угощения. Кстати, на свадьбе был необычный фондан: вместо шоколада — сметана, а вместо клубники — вареники.

Роман Щербан женился / © instagram.com/romanscherban

Развлекались гости под шатром. Там они могли танцевать, участвовать в конкурсах и наслаждаться веселой атмосферой праздника.

Роман Щербан женился / © instagram.com/romanscherban

Напомним, недавно голливудский актер Брэд Питт заинтриговал женитьбой на младшей на 26 лет возлюбленной. Артист случайно оговорился о браке.

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