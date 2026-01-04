Звезда "Львов на джипе" Валик Михиенко сделал предложение возлюбленной в Буковеле

Валик Михиенко с невестой

Реклама

Известный украинский юморист Валик Михиенко, который является участником развлекательного проекта "Львы на джипе", сделал предложение возлюбленной Анастасии.

Радостной новостью комик поделился в своем Instagram. Он опубликовал фото, на которых запечатлен с Анастасией. На снимках возлюбленная Валика демонстрировала кольцо на безымянном пальце правой руки. Юморист позвал избранницу замуж 3 января. Произошло это во время их зимнего отдыха в Буковеле.

"03.01.2026", - коротко подписал фотографии комик и добавил смайлик в виде сердечка.

Реклама

Валик Михиенко с невестой

Отметим, об отношениях Валика Михиенко с Анастасией на самом деле мало что известно, поскольку они неохотно делятся подробностями. Однако роман пары длится уже более двух лет. Познакомились влюбленные в кальянной.

Напомним, ранее солист итальянской группы Måneskin Дамиано Давид подтвердил помолвку с американской актрисой Дав Кэмерон. Пара показала серию романтических фотографий, на которых артистка хвастается роскошным обручальным кольцом.