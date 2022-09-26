Звезда "Людей-Х" Шрайбер поделился фото с беженцами и напомнил о незаконном вывозе украинцев в РФ

Звезда кино Лиев Шрайбер одним из первых поддержал Украину в войне с Россией и продолжает помогать нашему народу. Голливудский актер в своем Instagram разместил фото с украинскими женщинами и мужчинами, которые вместе с детьми были вынуждены покинуть дом из-за российской агрессии.

Фото: instagram.com/lievschreiber

Шрайбер напомнил о проблемах беженцев, а также призвал мир обратить внимание на то, что украинцев незаконно вывозят с оккупированных территорий в Россию.

Фото: instagram.com/lievschreiber

"Вицепремьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила, что около 1,5 млн граждан Украины, преимущественно женщины и дети, находятся в России без возможности вернуться домой, а их родственники не могут связаться с ними. "Сегодня как никогда важно использовать все доступные международные инструменты для защиты основных прав человека и удвоить наши совместные усилия по предотвращению насильственной эксплуатации граждан Украины", — сказала она во время мероприятия, посвященного борьбе с торговлей людьми, в рамках Генеральной ассамблеи ООН", — написал под фотографиями Шрайбер.

Фото: instagram.com/lievschreiber

Напомним, Лиев Шрайбер собственными глазами видел происходящее в Украине во время войны — голливудский актер побывал в Бородянке и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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