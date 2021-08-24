Звезда "Людей Икс" Джеймс МакЭвой признался в зависимости, которая едва не испортила ему карьеру

Звезда "Людей Икс" Джеймс МакЭвой признался в зависимости, которая едва не испортила ему карьеру

Побороть болезнь актеру помогла работа.

Звезда фильма "Люди Икс", британский актер Джеймс МакЭвой поделился с поклонниками шокирующей новостью.

Джеймс признался, что долгое вреся был зависимым от компьютерных игр. Особенно игромания обострилась в период съемок фильма "Джейн Остин" с Энн Хэтэуэй. Актеру тогда подарили игровую приставку, и он по ночам из-за нее не спал.

"Тогда мне подарили Xbox 360, а также игру "Обливион". Это была игра, которую я обожал в детстве. Во время съемок мне надо было ложиться спать в десять вечера, потому что я вставал в шесть утра. А я просто не спал до четырех утра, и играл в Обливион ", — признался актер в разговоре с Forbes.

Но желание сниматься в фильмах победило. Поэтому актер избавился от игры.

"Я лег спать в 5:35 утра. А рабочая машина приехала в 5:45. Тогда я решил, что или продолжаю дальше играть и теряю работу, или что-то меняю. Я выбрал работу", — сообщил Джеймс.

Напомним, не так давно о своей зависимости рассказывай и другой британский актер. Джейсон Айзекс поделился о многолетней наркозависимость.

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