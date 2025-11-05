Звезда "Людей Икс" Фамке Янссен вероятно посетит Россию: в чем причина

Фамке Янссен / © Associated Press

Реклама

Нидерландская актриса и модель Фамке Янссен, которую знают по роли Джин Грей во франшизе "Люди Икс", может посетить Россию.

Звезду пригласили стать гостьей московского фестиваля "Comic Con Игромир 2025", который запланирован на 12-14 декабря. Об участии Янссен организаторы объявили 5 ноября — в день ее рождения. Они заявили, что актриса будет присутствовать в течение всех трех дней события, примет участие в публичном выступлении, автограф-сессии и общении с посетителями.

Фамке Янссен / © Associated Press

Впрочем, ни сама актриса, ни ее представители пока не подтвердили предстоящий визит в Москву. Напомним, Янссен получила мировую известность благодаря фильмам "Люди Икс", "Золотой глаз", "Заложница" и "Снято напряжение".

Реклама

Кстати, она не единственная иностранная гостья, приглашенная на "Comic Con Игромир". Ранее организаторы сообщили, что на событие также приедет художник Marvel Comics из Хорватии Эсад Рибич.

Напомним, недавно Андрей Бедняков рассказал жуткие подробности о жизни в оккупированном Мариуполе, где до сих пор остаются его знакомые. Телеведущий признался, что ситуация в городе настолько ужасная, что людям страшно выходить на улицу.