Звезда "Людей Икс" Хью Джекман с пластырем на носу сообщил, что сделал биопсию кожи

Артист хочет, чтобы люди серьезно относились к профилактике рака кожи.

Австралийский актер Хью Джекман, который в феврале 2017 года перенес шестую операцию против рака, показался с пластырем на носу.

На странице в Instagram звезда фильма "Люди Икс" запостил видео, в котором сначала изображен в маске, а затем снимает ее и показывает пластырь на носу. Как рассказал Джекман, он сделал биопсию кожи.

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"Я только что побывал у Лизы и Тревора, моих замечательных дерматолога и врача. Они увидели нечто необычное, поэтому взяли биопсию, чтобы проверить это. Поэтому, если вы увидите меня на фото с повязкой, не волнуйтесь", — сказал актер.

Он поблагодарил фанов за то, что они переживают за него и обещал вскоре обязательно сообщить результаты биопсии. Вместе с тем звезда успокоил, что, скорее всего, ничего страшного там нет.

Кроме того Джекман попросил поклонников пользоваться солнцезащитным кремом.

"Помните, обязательно проверьтесь и пользуйтесь солнцезащитным кремом. Не будьте таким, как я, как ребенок ... Просто наносите солнцезащитный крем", — попросил Джекман.

Отметим, что об онкозаболевании Хью Джекман узнал в 2013 году. Тогда он заметил небольшое пятно на носу, после чего ему удалили три злокачественных образования с носа и одно — с плеча. В 2017-м году актер перенес шестую по счету операцию против рака.

Как ранее рассказывал артист, он вырос в Австралии и в детстве никогда не пользовался солнцезащитным кремом, поэтому назвал себя "прямым кандидатом на рак кожи".

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