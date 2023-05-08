Звезда "Людей Икс" Лев Шрайбер поделился фото с Владимиром Зеленским и вспомнил их встречу

Актер познакомился с президентом во время своего визита в Украину.

Голливудский актер Лев Шрайбер рассказал о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

У звезды "Людей Икс" остались приятные впечатления после знакомства с украинским лидером. Они могли не только плодотворно обсудить помощь нашей стране, но и сделать фото.

Совместной фотографией Шрайбер поделился на своей странице в Instagram. Актер отметил, что для него было честью приехать в Киев и лично пообщаться с Зеленским.

"Во время моего недавнего визита в Киев я имел возможность и честь пообщаться с президентом Зеленским. Он долго говорил об благодарности как источнике силы и действия, а также о настоящей природе патриотизма. Спасибо всем, кто сделал этот разговор возможным. Впереди еще больше." .", — написал актер.

Лев Шрайбер и Владимир Зеленский / Фото: instagram.com/lievschreiber

Напомним, что в ноябре 2022 года Лев Шрайбер присоединился к сбору средств на приобретение генераторов для украинских больниц.

Читайте также: