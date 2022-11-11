Звезда "Людей Икс" Лиев Шрайбер отреагировал на освобождение Херсона от российских оккупантов

Звезда Голливуда Лиев Шрайбер отреагировал на освобождение украинского Херсона от российских оккупантов.

На своей странице в Instagram актер поделился скриншотом статьи одного из иностранных изданий, в которой говорилось, что в городе уже замелькали сине-желтые флаги.

"Слава Украине!" – подписал кадр Шрайбер.

Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине звезда фильма "Люди Икс" поддержал народ Украины. Сначала Шрайбер занимался волонтерством и даже готовил борщ для беженцев. Также голливудский актер посетил освобожденную от оккупантов Бородянку и призвал мир обратить внимание на проблемы украинских беженцев.

Ранее Лиев Шрайбер встретился с украинским боксером Александром Усиком в Нью-Йорке.

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