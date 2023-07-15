Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Звезда "Людей Икс" Лиев Шрайбер тайно женился на своей беременной девушке — СМИ

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
210
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Звезда "Людей Икс" Лиев Шрайбер тайно женился на своей беременной девушке — СМИ

Лиев Шрайбер и Тейлор Нейсен / Фото: Associated Press

Пара провела церемонию во дворе своего поместья.

Голливудский актер Лиев Шрайбер и его беременная девушка, "Мисс Южная Каролина" Тейлор Нейсен сыграли тайную свадьбу.

55-летний актер и его 31-летняя возлюбленная официально стали супругом после пяти лет отношений. Радостную новость о новом статусе пары сообщил инсайдер изданию Daily Mail.

Лиев и Тейлор устроили закрытую церемонию прямо на заднем дворе резиденции Монтаук на берегу океана. Тайная свадьба состоялась 4 июля. Среди гостей присутствовали друзья и родные молодоженов, а также дети Шрайбера от предыдущих отношений с Наоми Уоттс – 16-летний Саша и 15-летний Кай.

"Они не хотели большой суеты, потому что Тейлор готовится рожать. Они хотели родить ребенка как муж и жена", – поделился инсайдер.

Лиев Шрайбер и Тейлор Нейсен/Фото: instagram.com/taylorneisen / ©
Лиев Шрайбер и Тейлор Нейсен/Фото: instagram.com/taylorneisen

Напомним, что отношения Шрайбера и Нейсен начались в 2018 году. Долгое время влюбленные скрывали свой роман от окружающих, но в 2019 году рассекретили отношения и стали жить вместе. В апреле 2023 года стало известно, что 31-летняя девушка актера беременна первенцем.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
210
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация