Звезда "Людей Икс" Лиев Шрайбер в третий раз стал отцом и показал новорожденного ребенка

Знаменитость уже рассекретила пол и имя третьего ребенка.

Голливудский актер Лиев Шрайбер и его избранница, "Мисс Южная Каролина" Тейлор Нейсен, стали родителями.

У пары родилась дочь еще 27 августа, но только сейчас Лиев сообщил об этом лично в своем Instagram. Актер опубликовал два фото. На одном снимке дочурка крохотной ручкой держит папу за палец, а на следующем кадре Шрайбер показал маленькую ножку девочки.

Лиев Шрайбер с новорожденной дочерью / Фото: instagram.com/lievschreiber

К слову, знаменитость уже и рассекретила имя третьего ребенка. Лиев и Тейлор назвали дочь Хейзел Би.

"Так счастлив, что Хейзел Би наконец-то появилась на свет. Она родилась рано утром 27 августа. Мама и ребенок очень счастливы и здоровы. Спасибо всем за любовь и поддержку", — поделился актер.

Лиев Шрайбер с новорожденной дочерью / Фото: instagram.com/lievschreiber

Отметим, для Тейлор Нейсен это первый ребенок, в то же время для Лиева Шрайбера – третий. От предыдущих отношений с актрисой Наоми Уоттс актер воспитывает дочь Сашу и сына Сэмюэля.

С Тейлор Нейсен знаменитость находится в отношениях уже более пяти лет. В июле 2023 года влюбленные сыграли тайную свадьбу и официально стали мужем и женой.

Лиев Шрайбер и Тейлор Нейсен

Напомним, недавно украинская певица Певица СолоХа во второй раз стала мамой. Артистка уже показала первое фото младенца.

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