Звезда "Людей Икс" Майкл Фассбендер попал в аварию на гоночном треке во Франции

Звезда кино Майкл Фассбендер чуть не разбился во время гонки на выносливость "24 часа Ле-Мана" во Франции.

Оскароносный актер участвовал в гонке в составе немецкой команды Proton Competition. Фассбендер за 15 минут до шестичасового интервала он врезался на своем Porsche 911 в ограждение. Об этом сообщило издание Deadline.

Wouuuah Michael Fassbender в wall #LeMans24 pic.twitter.com/1gsrLe836m — 24 Hours of Le Mans (@ 24hoursoflemans) Июнь 11, 2023

К счастью, с актером все хорошо и он не пострадал в результате удара. А вот автомобиль был серьезно поврежден, поэтому Фассбендер не смог продолжить участие в гонках и вылетел.

О вылете актера с гонки также сообщили на странице команды Proton Competition в Twitter.

"Мы разбиты! Автомобиль 911 больше не участвует в гонке Ле-Ман 24. За несколько минут до завершения гонки Майкл Фассбендер не справился с управлением и въехал в барьер без всяких шансов исправить повреждение. В этом году Ле-Ман был несправедливым". к нам", — сообщили автомобилисты.

We are gutted! Car #911 is no longer running the Le Mans 24 race. Few minutes před konec jeho stint #MichaelFassbender ztracené ovládání vozu a went do barrier s no chances to repair damage.

Le Mans не был для вас этот год! #LeMans24 @PorscheRaces … pic.twitter.com/XbVsTEHnNx — Proton Competition (@ProtonRacing) June 11, 2023

Майкл Фассбендер впервые принимал участие в гонке на выносливость в прошлом году. До этого актер занял второе место в Портимане в 2021 году и третье в Ле-Кастелле в 2022 году. Звезда "Людей Икс" не считает себя профессиональным гонщиком, однако очень увлекается этим делом.

Отметим, что сейчас в Сети активно обсуждают "пьяное" ДТП с украинским актером Остапом Ступкой. Недавно актер отреагировал на заявления потерпевшего о том, что он не оплатил его лечение после аварии.

Читайте также: