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Звезда "Людей Икс" Майкл Фассбендер попал в аварию на гоночном треке во Франции

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
113
Время на прочтение
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Звезда "Людей Икс" Майкл Фассбендер попал в аварию на гоночном треке во Франции

Майкл Фассбендер / Фото: Associated Press

Актер разбил автомобиль о забор.

Звезда кино Майкл Фассбендер чуть не разбился во время гонки на выносливость "24 часа Ле-Мана" во Франции.

Оскароносный актер участвовал в гонке в составе немецкой команды Proton Competition. Фассбендер за 15 минут до шестичасового интервала он врезался на своем Porsche 911 в ограждение. Об этом сообщило издание Deadline.

К счастью, с актером все хорошо и он не пострадал в результате удара. А вот автомобиль был серьезно поврежден, поэтому Фассбендер не смог продолжить участие в гонках и вылетел.

О вылете актера с гонки также сообщили на странице команды Proton Competition в Twitter.

"Мы разбиты! Автомобиль 911 больше не участвует в гонке Ле-Ман 24. За несколько минут до завершения гонки Майкл Фассбендер не справился с управлением и въехал в барьер без всяких шансов исправить повреждение. В этом году Ле-Ман был несправедливым". к нам", — сообщили автомобилисты.

Майкл Фассбендер впервые принимал участие в гонке на выносливость в прошлом году. До этого актер занял второе место в Портимане в 2021 году и третье в Ле-Кастелле в 2022 году. Звезда "Людей Икс" не считает себя профессиональным гонщиком, однако очень увлекается этим делом.

Отметим, что сейчас в Сети активно обсуждают "пьяное" ДТП с украинским актером Остапом Ступкой. Недавно актер отреагировал на заявления потерпевшего о том, что он не оплатил его лечение после аварии.

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Дата публикации
Просмотры
113
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