Звезда "Людей Икс" Шрайбер побывал на ледоколе Украины и заговорил на украинском: "Путин – придурок"

Голливудский актер Лиев Шрайбер случайно побывал на ледоколе Украины, где заговорил на украинском языке.

Как говорится в сообщении "Национального антарктического научного центра" в Facebook, звезда "Людей Икс" случайно попал на "Ноосферу". Лиев как раз находился в круизе по Антарктике. В районе острова Кинг Джордж знаменитость увидел украинский ледокол и захотел встретиться с экипажем.

Лиев Шрайбер на украинском ледоколе / Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Шрайбер, который является послом правительственной платформы United24, связался с судном и после полученного от капитана Александра Гришко разрешения поднялся на борт.

"Конечно, главной темой короткого общения стала полномасштабная война в Украине и возможность нашего государства даже в таких условиях развивать науку и антарктические исследования", — говорится в сообщении "Национального антарктического научного центра".

Лиев Шрайбер на украинском ледоколе / Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Кстати, Лиев Шрайбер оставил экипажу судна приятное напоминание. Актер написал на украинском языке записку, в которой выразил свое восхищение украинцами. Кроме того, знаменитость сделал послание для кровавого диктатора путина — послал его.

"Капитану Гришко и экипажу "Ноосферы" благодарю за гостеприимство, но больше за то, что вы так гордо подняли флаг и напомнили миру, насколько мы сильны вместе. Путин – придурок!", — говорилось в сообщении актера.

Записка Лиева Шрайбера / Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Напомним, что Лиев Шрайбер еще с начала полномасштабной войны поддерживает Украину в войне с Россией. Свою поддержку актер показывает не только словами, но и действиями. В 2022 году звезда Голливуда помогал украинским беженцам в Польше, а также приезжал в Украину. Кроме того, Лиев Шрайбер стал послом правительственной платформы United24 в направлении "Медицинская помощь".

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