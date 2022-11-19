Звезда Marvel Крис Хемсворт приостанавливает карьеру в кино из-за неутешительных прогнозов врачей

Звезда киновселенной Marvel Крис Хемсворт сообщил о намерениях приостановить свою карьеру из-за проблем со здоровьем.

Недавно актер узнал, что склонен к болезни Альцгеймера, которая поражает работу головного мозга. Об этом Кроме узнал во время съемок документального сериала Limitless, в котором он проверял, на что способен человек на пике своей физической формы.

Так, "Тор" узнал, что ген имеет сразу два гена APOE4, который и отвечает за склонность человека к болезни. Впрочем, как добавил Крис, обнаруженные гены еще не означают наличие заболевания, а лишь увеличивают его вероятность почти в 10 раз. Об этом актер рассказал в интервью Vanity Fair.

Крис Хемсворт в роли Тора / Фото: Marvel

Сейчас звезда кино принимает участие в съемках еще одного проекта, но после завершения планирует взять небольшую паузу в карьере и посвятить больше времени семье.

"Теперь, когда я закончу работу, где у меня уже был подписан контрак, я поеду домой и буду иметь достаточно времени, чтобы просто расслабиться. Я хочу побыть с детьми, побыть с женой", — отметил Крис.

Напомним, что в 2019 году Крис Хемстворт уже заявлял о том, что хочет уделять больше внимания семье и ставил карьеру на "стоп".

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