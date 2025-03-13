Звезда "Маски-шоу" Барский прошелся по предательнице Бледанс: "Полностью отвечает своей фамилии"

Украинский актер и режиссер, звезда юмористического сериала "Маски-шоу" Борис Барский, который ранее рассказал о внучке, прошелся по скандальной телеведущей и актрисе Эвелине Бледанс.

В далеких 90-х и начале 2000-х артисты работали вместе. Бледанс была актрисой сериала "Маски-шоу". Правда, в интервью Oboz.ua Борис Барский уверяет, что она была приглашенной артисткой и снималась далеко не во всех сериях. По его словам, Эвелина Бледанс не работала в коллективе на постоянной основе.

"Она не работала в нашем коллективе на постоянной основе, была приглашенной актрисой. В каких-то сериях "Маски-шоу" снималась, в каких-то – нет. И все это продолжалось довольно недолго. Кстати, вы знаете, что наш театр попал в Книгу рекордов Украины по количеству работы в едином составе? Но Эвелины там нет", - говорит Барский.

Эвелина Бледанс / Фото: instagram.com/bledans

Еще до начала полномасштабной войны Бледанс открыто демонстрировала пророссийские взгляды. После 24 февраля 2022 года актриса своего мнения не изменила. Борис Барский отметил, что таким Z-патриотизмом Бледанс показала, что "полностью соответствует фамилии".

"Что я могу сказать о ее ура-патриотизме? Она полностью соответствует своей фамилии – вот и все", — добавил шоумен.

Отметим, Эвелина Бльоднас родом из Ялты. Когда Россия аннексировала Крым, актриса поддержала захватнические действия российских властей и заявила, что полуостров "никогда не был украинским". Также артистка незаконно посещала Крым и нарушала границу Украины. За свою позицию Бледанс в 2015 году попала в "Миротворец". С началом полномасштабной войны в Украине актриса не изменила пророссийские взгляды и поддержала вторжение России. В январе 2023 года против Бледанс ввели санкции.

Напомним, тем временем другой предатель – блогер Артур Бабич – подал документы на получение российского паспорта. Ради гражданства РФ он даже собирался идти воевать на стороне оккупантов.

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