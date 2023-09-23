Звезда "Маски-шоу" Борис Барский, едва сдерживая слезы, рассказал, как пережил смерть 25-летнего сына

Украинский актер и режиссер, звезда юмористического сериала "Маски-шоу" Борис Барский рассказал, как пережил трагедию, которая случилась в его семье.

В 2010 году ушел из жизни сын Барского Константин, у 25-летнего парня была затяжная болезнь от сердечного приступа.

В программе "Говорит Суханов" Барский ответил на вопрос ведущего Алексея Суханова, как он пережил эту потерю:

"Это невозможно пережить просто. Ты с этим живешь и когда говорят, что время лечит, ничего оно не лечит. Это всегда остается в тебе. Ты от этого избавиться не сможешь. Я очень хорошо понимаю матерей тех ребят, которые защищают Украину, которые гибнут, которые возвращаются инвалидами, у которых в голове все меняется. Это не переживешь, с этим приходится жить", – прокомментировал артист.

Сын Бориса Барского Константин

Когда Суханов поинтересовался у Барского, мог ли он поделиться советом, как можно избавиться от этой страшной боли, актер ответил:

"Понимаете, радостью можно поделиться, это очень легко происходит. Это радость твоя, но ты готов раздать ее всем. А горе – оно у каждого свое, поэтому… Нет лекарства такого", – честно сказал актер.

Напомним, ранее Борис Барский поделился секретом крепкого брака с супругой Натальей, с которой вместе уже 43 года. Также актер показал редкие фото со своей возлюбленной-красавицей.

Читайте также: