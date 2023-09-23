Звезда "Маски-шоу" Борис Барский показал редкие фото с женой, с которой уже 43 года вместе

Украинский актер и режиссер, звезда юмористического сериала "Маски-шоу" Борис Барский рассказал секрет его многолетнего крепкого брака с женой Натальей.

Борис и Наталья поженились в 1980 году и уже 43 года вместе. Барский в интервью Алексею Суханову отметил, что даже после стольких лет вместе они до сих пор любят друг друга:

"Я прочел где-то, что на клеточном уровне организм человека меняется раз в семь лет. Я пошутил, когда 43 года исполнилось, говорю: "Смотри, значит, если 42 разделить на 7, то ты это в шестой раз изменила свою шкуру". Я с шестой женщиной живу, а она так же с шестым мужчиной. Мы меняемся постоянно. Мы любим друг друга, так получается каким-то образом. Я люблю ее ту, которую встретил, когда мы только встретились и люблю ее ту, с которой сегодня мы будем ужинать", - тепло отозвался о любимой Барский.

Борис Барский с женой

Также актер и его жена являются доказательством того, что противоположности все же притягиваются. Так, Барский признался, что его возлюбленная обожает путешествовать, а вот он предпочитает спокойный отдых дома.

Борис Барский с женой

Впрочем, говорит артист, их с женой очень связывает юмор и возлюбленная Барского часто может его подколоть.

Рассказал актер и о распределении семейного бюджета. Так, признался звезда "Маски-шоу", зарабатывает больше он и всю свою зарплату приносит домой:

"Я отдаю, мы живем на эти деньги. То, что она зарабатывает – это ее заработок, я к этому отношения не имею. Так принято у женщин", – объяснил Барский.

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