Звезда "Маски-шоу" Борис Барский признался, почему не переходит на украинский язык и нарвался на хейт

Украинский актер и режиссер, звезда юмористического сериала "Маски-шоу" Борис Барский честно ответил, почему до сих пор не перешел на украинский язык.

Артист признался, что воспитывался в двуязычной среде, впрочем, на украинский не переходит, поскольку твердо убежден, что красноречивее поступки:

"У меня украинская семья. И мы всю жизнь разговаривали на двух языках и прекрасно друг друга понимали. Это не проблема. Проблема немного другая. Человека следует судить по поступкам, а не по языку, на котором он говорит. На линии фронта многие говорят на русском. Во-вторых, нельзя навязывать. И еще важно, что для Одессы это культурное наследие. Я не вижу здесь проблемы. В чем проблема? В неприятии? В отторжении? Ну ругайте меня за это", - отметил Борис в интервью "Гончарова Подкаст".

Борис Барский

Режиссер, несмотря на умение говорить по-украински, отмечает, что когда делает это, то ему не удается избегать неискренности:

"Я могу говорить на украинском, но нужно включить в голове переводчик. И это не искренне просто. Буду говорить, как Google-переводчик. В этом не будет души и искренности. Меня часто просят записать какие-то поздравления на украинском языке. Я записываю и понимаю, что гораздо искреннее и душевнее, я бы записал на том языке, на котором говорю. Это не оправдание. Ну я считаю, что нельзя историю Одессы вычеркнуть. Я поколения динозавров, которые вымерли или совсем скоро вымрут. Подождем, когда я вымру", - добавил знаменитость.

В комментариях под видео лишь небольшая часть поклонников восприняла такую позицию Барского. В основном режиссер столкнулся с хейтом:

Я одесситка! Я горжусь, что такие люди, как Борис Барский, живут, работают и дарят радость и оптимизм людям!

Да. Это не язык путина, но и язык миллионов россиян, которые нас убивали, пытали, разоряли и сейчас это делают

Мне очень болит вопрос об украинском языке и послушала до конца из уважения Борису!

Вопрос: сколько еще москолотских ракет и снарядов должно прилететь, чтобы люди начали общение на украинском языке?! Есть ли предел?!

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