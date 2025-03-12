Звезда "Маски-шоу" Борис Барский впервые стал дедушкой и рассекретил имя внучки

Также артист раскрыл, чем сейчас занимается его дочь.

Украинский актер и режиссер, звезда юмористического сериала "Маски-шоу" Борис Барский впервые стал дедушкой.

Об этом артист сообщил в интервью Oboz.ua. Дедушкой Барский стал еще в апреле 2022 года, однако только сейчас решился об этом рассказать. Дочь режиссера Анастасия рожала в Болгарии. Внучку Барского назвали Валентиной. Имя для девочки выбирали родители.

"В апреле 2022 года Настя сделала меня дедушкой. Это произошло в Болгарии, а через три месяца они вернулись в Одессу. Нашу внучку зовут Валечка. Имя выбирали родители, чем руководствовались, не могу сказать, не спрашивал об этом", — поделился артист.

Борис Барский с женой

Также актер раскрыл, чем сейчас занимается его дочь. Анастасия окончила факультет романо-германской филологии. Она работала в университете, туристическом агентстве, занималась грузоперевозками. Сейчас дочь Барского выбрала другую специальность и стала программисткой.

"В свое время дочь окончила факультет романо-немецкой филологии. Хорошо знает английский, испанский, греческий. Работала при кафедре в университете, в туристическом агентстве, занималась грузоперевозками. А затем резко переучилась на программистку. Сейчас зарабатывает программированием", — рассекретил артист.

Напомним, недавно актриса Инна Билоконь показала редкое фото своей внучки. Артистка почти год назад впервые стала бабушкой.

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