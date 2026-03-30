ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
3618
Время на прочтение
1 мин

Звезда "Маски-шоу" Владимир Комаров ушел из жизни

Украина потеряла легенду юмора.

Автор публикации
Анастасия Гребешко
Владимир Комаров

Украинский юмор осиротел — в 62 года ушел из жизни актер и комик Владимир Комаров.

Печальное известие сообщили на странице одесского театра «Маски».

Артист умер 29 марта. В театре вспомнили его как «фантастически талантливого, позитивного, доброго и харизматичного». Прощание с Комаровым состоится 1 апреля в Пантелеймоновском монастыре в Одессе, детали церемонии пообещали объявить позже.

Причины смерти пока не разглашаются.

Владимир Комаров родился в 1964 году на Кировоградщине, впоследствии переехал в Одессу. Был одним из узнаваемых актеров «Масок», позже создал дуэт «Одеколон» и группу «Д-ръ БрМенталь». Также снимался в кино. В последние годы проводил экскурсии и занимался творчеством вне сцены.

Дата публикации
Количество просмотров
3618
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie