Звезда "Маски-шоу" Владимир Комаров ушел из жизни
Украина потеряла легенду юмора.
Украинский юмор осиротел — в 62 года ушел из жизни актер и комик Владимир Комаров.
Печальное известие сообщили на странице одесского театра «Маски».
Артист умер 29 марта. В театре вспомнили его как «фантастически талантливого, позитивного, доброго и харизматичного». Прощание с Комаровым состоится 1 апреля в Пантелеймоновском монастыре в Одессе, детали церемонии пообещали объявить позже.
Причины смерти пока не разглашаются.
Владимир Комаров родился в 1964 году на Кировоградщине, впоследствии переехал в Одессу. Был одним из узнаваемых актеров «Масок», позже создал дуэт «Одеколон» и группу «Д-ръ БрМенталь». Также снимался в кино. В последние годы проводил экскурсии и занимался творчеством вне сцены.