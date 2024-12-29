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Звезда "МастерШеф" Глинская призналась, куда переехала после рождения близнецов

Звезда "МастерШеф" Глинская призналась, куда переехала после рождения близнецов

Лиза Глинская

41-летняя знаменитость также ответила, готова ли рожать во второй раз.

Известная украинская шеф-повар, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская, которая недавно показывала свою большую семью, рассказала об изменениях в жизни.

В частности, звезда поделилась, что сменила место своего жительства. И после рождения двух дочерей переехала в просторный дом за городом, котрый арендует. Вместе с ней там проживает муж и его сын от первого брака. Также по уходу за детьми помогает няня и родственники.

По словам Лизы, обязанности в новом доме они распределили без проблем. Так, она занимается приготовлением пищи, а другие в свободное время – уборкой. Хотя блогерша не скрывает, что с переездом в дом добавилось немало новых забот.

Лиза Глинская с детьми и мужем / © instagram.com/lizaglinskaya
Лиза Глинская с детьми и мужем / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

"Муж очень помогает. Мама постоянно с девочками. У меня две няни... Неделя одна, неделя другая. Есть я готовлю сама, убираем все вместе, у кого есть свободная минутка. Мы арендовали дом за городом, места стало больше, потому что до этого жили в квартире. Но ведь и дел с ним прибавилось", — рассказала шеф-повар в интервью "РБК-Украина".

Кроме того, 41-летняя Глинская заявляет, что действительно готова рожать детей еще. Она добавляет, что не знает, как в дальнейшем сложится судьба. Так что, несмотря на любые насторожения из-за своего возраста, ничего не исключает.

"Я много выслушала, что будто мое время уже прошло. Но это не так, и мои дети свидетельствуют об этом. И если будет воля Божья, то обязательно у меня еще родятся детки", — заинтриговала знаменитость.

Напомним, недавно Лиза Глинская впервые вблизи показала лицо дочерей-близнецов. Вместе с ними попозировал их отец.

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