Звезда "МастерШеф" Мкртчан шокировал суммой заработка и признался, что тратит еще больше

Звезда «МастерШеф» Алик Мкртчан рассказал о своих доходах, ежемесячных расходах и объяснил, почему не переживает из-за возможной нехватки денег.

Известный шеф-повар не скрывает, что сегодня имеет довольно высокий доход. В то же время значительная часть заработанного не задерживается на счетах. Деньги идут на семью, кредиты и личные увлечения. Мкртчан говорит, что накапливать пока не удается. Более того, иногда расходы даже превышают заработки. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

«Больше, чем десять», — ответил повар на вопрос о своих месячных расходах.

По словам Мкртчана, основным источником дохода для него является работа креативным директором в компании, которая работает в сфере пищевых и агротехнологий. Также дополнительный доход приносят мастер-классы и рекламные интеграции в соцсетях. В целом ежемесячный заработок шеф-повара составляет от пяти до десяти тысяч долларов.

«Все трачу, не получается откладывать. Больше ста тысяч гривен уходит на семью. В эту сумму входят кредиты, школа, кружки, питание, одежда. Двое детей — постоянно что-то нужно», — поделился он.

Алик Мкртчан с семьей

Кроме ежедневных расходов на семью, кулинар выплачивает лизинг за автомобиль и квартиру. Также он признался, что коллекционирует броши и неравнодушен к ювелирным украшениям. Несмотря на это, знаменитость убежден: без средств к существованию не останется.

«Нет, потому что такие люди, как я, не могут быть бедными. Люди, которые что-то умеют делать руками, никогда в жизни не будут бедными. Для подтяжки штанов мы всегда что-то заработаем, что-то сделаем, что-то продадим, договоримся, куда-то пойдем», — убежден Мкртчан.

Известно, что ранее Алик Мкртчан также высказался о собственных профессиональных амбициях. Несмотря на многолетний опыт в гастрономии, открывать собственный ресторан шеф-повар пока не планирует. По его словам, такой бизнес требует постоянного контроля и значительно ограничивает свободу, которую он ценит больше всего.

