Звезда "МастерШеф" Татьяна Литвинова откровенно рассказала о своих пластических операциях: "Все как в 20"

Звезда проекта "МастерШеф" Татьяна Литвинова откровенно рассказала о своих пластических операциях.

Лечь под нож пластического хирурга кулинарная эксперт отважилась еще до начала полномасштабной войны. Как рассказала Татьяна в своем Instagram, развод с мужем Ярославом Трухановым она решила изменить себя к лучшему.

"В последнее время, точнее после развода и еще до войны, я решила попытаться изменить себя к лучшему. Искренне считаю, что девушка в 20 должна найти своего гинеколога и дантиста, а женщина после 45, найти своего пластического хирурга! Радуюсь, что мой опыт был невероятно прекрасным именно благодаря врачу. Она как художник-скульптор сделала из меня настоящую sexygirl. Все как в 20", — поделилась Литвинова.

Кулинар призналась, что сделала сразу три пластических операции — изменила форму груди без имплантатов, пластика шва после кесарева сечения и липофиллинг. После хирургического вмешательства звезда чувствовала себя хорошо и быстро восстановилась.

Татьяна Литвинова / Фото: instagram.com/tanita_litvinova

"Через начало войны, я не смогла показаться ни разу и все прошло безупречно! В одно мероприятие мы сделали три операции! Пластика груди без имплантатов, пластика шва после кесарева сечения и липофиллинг. Это когда личный жир, имеющий большое количество гормонов молодости, подкалывают в скулы.Эффект просто вау Никакой химии, все очень естественно.На следующий день, я уже была дома!Три дня после операции (трех операций!) была слабость и не большая лихорадка.Но благодаря лекарствам, я быстро выровнялась.Носила 3-4 недели специальные пластыри на швах и 2 месяца специальное белье", — рассказала Татьяна.

Татьяна Литвинова / Фото: instagram.com/tanita_litvinova

На новых фото в соцсети шефиня показала себя в купальнике во время отдыха на море, а также подчеркнула, что совсем не сожалеет об операциях.

"Если вы спросите меня, сделала бы я это снова. 100 тысяч раз да! Я кайфую от своего тела! Я кайфую и в белье и без него! И это огромная свобода. А свободу я ценю, больше всего во всех ее проявлениях. Особенно в последнее время. Спасибо, что позволила это сделать с собой!", — написала Литвинова.

Татьяна Литвинова / Фото: instagram.com/tanita_litvinova

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