Звезда "МастерШеф" Татьяна Литвинова впервые рассказала о сложной операции и реабилитации после нее

Звезда проекта "МастерШеф", ведущая и кулинарный эксперт Татьяна Литвинова впервые рассказала подробности операции, которую ей сделали недавно.

В своем фотоблоге Татьяна после десяти дней после операции призналась, что ей удаляли злокачественные новообразования. Впрочем, где уточнять не стала.

"Что же со мной было? Это была очень сложная операция по удалению некоторых новообразований, которые нужно удалить, чтобы уже не думать о них", - рассказала ведущая.

Татьяна Литвинова / Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Сейчас кулинарный эксперт постепенно возвращается в привычную рутину, хотя все еще переживает за состояние своего здоровья, ведь ожидает финальных результатов анализов.

"Еще жду анализ гистологии. Немного еще нервничаю, но надеюсь, что все хорошо", - отметила знаменитость.

Кроме того, Литвинова также поделилась, как проходит ее реабилитация. По словам звезды, она до сих пор чувствует сильную усталость и принимает необходимые лекарства. И добавила, что ее желудок отрицательно реагирует на медикаментозное лечение.

Татьяна Литвинова / Фото: instagram.com/tanita_litvinova

"Лучше немного себя чувствую, но все еще есть слабость. Особенно то, что я не могу пить обезболивающее из-за того, что у меня очень слабый желудок. Не очень часто пью лекарства, таблетки не люблю. Лечусь гомеопатией, а сейчас нужно пить лекарства и мне еще хуже, когда я пью обезболивающее. Поэтому терплю", - добавила кулинарный эксперт.

Напомним, недавно 44-летнего спортсмена и звездного тренера Вячеслава Узелкова госпитализировали в больницу Киева. Знаменитость показалась в карете скорой помощи.

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