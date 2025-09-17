Звезда "МастерШефа" Денис Савенко покинул Украину и сделал заявление: "Я больше не дома"

Денис Савенко

Финалист 15-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Денис Савенко ошеломил подписчиков новостью о своем выезде из Украины во время войны.

В Instagram повар родом из Харькова поделился, что это решение стало для него чрезвычайно сложным, но необходимым для сохранения жизни и здоровья. Он заявил, что с недавних пор живет в Праге. По словам Дениса, главной причиной переезда стали постоянные обстрелы родного города, которые не позволяли ему полноценно жить и работать.

"Жизнь развернулась на 180°. Очень сложное решение, но сейчас, оно мне необходимо. Спасибо за ваши теплые слова, пожелания, переживания. Я просто уже морально не вывозил жизнь в Харькове. И такая ситуация есть и в других городах. Есть люди, которые воспринимают это спокойно, но есть и такие, как я, которые не могут функционировать нормально под обстрелами", — признался он.

Денис Савенко

Кроме того, в Чехии живет девушка Дениса, поэтому он принял соответствующее решение еще и по этой причине. Поэтому теперь они будут жить вместе. В то же время кулинар сообщил, что уже имеет предложение перспективной работы, но деталей пока не раскрывает.

"Второе, и то, что очень классно — здесь моя девушка, и мы теперь вместе. А третье — очень классная перспективная работа. Блог изменится, потому что больше я не дома", — добавил финалист шоу.

Стоит добавить, что Савенко не рассказал, как именно он выехал из Украины во время военного положения. Но, вероятно, воспользовался разрешением на выезд для мужчин до 22 лет.

