Звезда "МастерШефа" Глинская показала дом, где живет с тремя детьми, и раскрыла стоимость аренды

Знаменитость переехала в уютный дом под Киевом после родов.

Лиза Глинская

Лиза Глинская / © instagram.com/lizaglinskaya

Известная украинская шеф-повар, экс-участница и судья шоу «МастерШеф» Лиза Глинская показала дом, который арендует для своей большой семьи.

Так, звезда проживает в Киевской области с мужем и тремя детьми — дочками-двойняшками и сыном от предыдущего брака избранника. Лиза в проекте "Люкс ФМ" рассказала, что переезд в новое жилье предложили друзья ее семьи и они согласились арендовать, потому что возможности приобрести собственное имущество пока нет. В результате ежемесячно семейство платит за проживание около одной тысячи долларов.

Тем не менее, постепенно звездная мама обустроила настоящее семейное гнездышко, где для каждого есть собственное пространство. Глинская показала просторную гостиную с большой игровой зоной для Полины и Соломии, а также их детскую комнату, где остается и няня, и кухню.

Дом Лизы Глинской / © скриншот с видео

Дом Лизы Глинской / © скриншот с видео

Дом Лизы Глинской / © скриншот с видео

Дом Лизы Глинской / © скриншот с видео

Дом Лизы Глинской / © скриншот с видео

Дом Лизы Глинской / © скриншот с видео

Кроме того, в доме звезды есть импровизированный массажный кабинет, который она обустроила в коридоре, а под ним есть уютное укрытие со всем необходимым и подвал с различными вещами и техникой. В то же время блогерша показала свою спальню, где также расположена одна из детских кроваток, и ванную комнату.

Дом Лизы Глинской / © скриншот с видео

Дом Лизы Глинской / © скриншот с видео

Дом Лизы Глинской / © скриншот с видео

Дом Лизы Глинской / © скриншот с видео

Дом Лизы Глинской / © скриншот с видео

Дом Лизы Глинской / © скриншот с видео

Дом Лизы Глинской / © скриншот с видео

Дом Лизы Глинской / © скриншот с видео

Напомним, недавно шоумен Григорий Решетник переехал из Киева за город и похвастался собственным достроенным двухэтажным домом.

