Звезда "МастерШефа" Литвинова откровенно рассказала о конфликтах с Эктором: "Чувствовала негатив"

Звезда проекта "МастерШеф", ведущая и кулинарный эксперт Татьяна Литвинова откровенно рассказала о конфликтах с шеф-поваром Эктором Хименесом-Барво.

Они долгое время работали на кулинарном шоу, где были судьями. В интервью Алине Доротюк Литвинова призналась, что сначала они якобы нашли общий язык, но в конце концов ей было сложно общаться с Эктором. Кулинарный эксперт говорит, что поведение ее коллеги постоянно менялось. По словам Литвиновой, Эктор мог быть приветливым, а позже вообще не общаться.

"Мне было тяжело общаться с ним, потому что сегодня человек с тобой здоровается, а завтра нет. Сегодня улыбается, завтра отворачивается. Это было такое поведение — постоянно разное. И в какой-то момент ты такой: "Ну, есть как есть, я же не буду никого воспитывать", — вспомнила знаменитость.

Татьяна Литвинова и Эктор Хименес-Браво / Фото: скриншот с видео

Татьяна Литвинова говорит, что чувствовала от Эктора негатив. Например, когда она могла комментировать блюда участников проекта, ее коллега мог что-то говорить на испанском, которого знаменитость не понимала и что ей очень сильно мешало. Впрочем, их конфликты кулинарный эксперт не выносила на публику.

"Я не уверенно чувствовала себя из-за того, что я не знаю испанского. Я чувствовала негатив от Эктора, когда он комментировал. Я стояла перед камерами, комментировала какое-то блюдо и слышала, как Эктор постоянно что-то на испанском говорил. Мне это очень мешало, но я воспитанный человек, поэтому перед участниками не выносила на публику наши внутренние споры. Я несколько раз просила, чтобы мне тоже переводили, что он говорит. Это очень мешало", – поделилась знаменитость.

Татьяна Литвинова / Фото: скриншот с видео

В конце концов Татьяна Литвинова покинула шоу, ведь с ней не подписали контракт на следующий сезон. Ведущая предполагает, что причиной этого могли быть недоразумения с Эктором, ведь ее до этого якобы уверяли, что она останется в составе жюри.

Напомним, недавно Татьяна Литвинова показала, как выглядит изнутри ее роскошный особняк за более чем миллион долларов. Знаменитость живет в центре Киева.

Читайте также: