Звезда "МастерШефа" Литвинова показала изнутри свой роскошный особняк за более чем миллион долларов

Звезда проекта "МастерШеф", ведущая и кулинарный эксперт Татьяна Литвинова показала, как выглядит ее роскошный особняк.

Экскурсию по своему дому знаменитость провела проекту "По хатам". Особняк блоггерша строила самостоятельно и уже проживает там девять лет. Дом расположен прямо в центре Киева. Как говорит Литвинова, сейчас его ориентировочная стоимость составляет более миллиона долларов. Кулинарный эксперт строила дом таким образом, чтобы он сохранял энергию. Так что на коммунальные услуги блогерша тратит не слишком много.

Дом Татьяны Литвиновой / Фото: скриншот с видео

"Я его строила. За год построила. Кажется, 8 августа уже можно было переезжать. Дому уже девять лет. Сейчас он стоит примерно от миллиона долларов. На самом деле очень выгодно иметь свой особняк. Он у меня энергосберегающий. Здесь и окна специальные, он утеплен, ночью отопление выключается, он держит температуру, а утром он начинает подогревать до температуры 23 градусов", - поделилась знаменитость.

Дом Татьяны Литвиновой / Фото: скриншот с видео

В частности, дом двухэтажный. Поэтому к Литвиновой раз в неделю приходит уборщица. Также весной блогерша заказывает клининг, чтобы помогли ей с уборкой террас.

Дом Татьяны Литвиновой / Фото: скриншот с видео

"Ко мне раз в неделю или две недели приходит уборщица. Весной заказываю клининг, когда нужно убрать террасы, потому что самой это очень сложно", — рассказала знаменитость.

Дом Татьяны Литвиновой / Фото: скриншот с видео

Есть у блогерши спортзал, который она при обстреле использует как укрытие. Правда, сначала там должен был быть домашний кинотеатр, однако с этим не сложилось.

Дом Татьяны Литвиновой / Фото: скриншот с видео

"Это должен был быть кинотеатр, но не получилось. Это спортзал, здесь я йогой занимаюсь, здесь у меня бомбоубежище, когда ракеты летают", — говорит блогерша.

Дом Татьяны Литвиновой / Фото: скриншот с видео

Конечно, у Татьяны Литвиновой роскошная спальня и гардеробная комната. Как говорит блогерша, обустраивала дом она сама, но с помощью дизайнера.

Дом Татьяны Литвиновой / Фото: скриншот с видео

Дом Татьяны Литвиновой / Фото: скриншот с видео

Напомним, тем временем хореограф Евгений Кот объявил, что продает свой дом. Также танцор признался, где тепер живет с женой и дочерью.

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