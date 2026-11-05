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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Звезда "МастерШефа" Литвинова продает свой ресторан в Одессе, где работала 10 лет: сумма удивит

Кулинар назвала стоимость помещения и объяснила, почему больше не планирует им заниматься.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Татьяна Литвинова

Татьяна Литвинова

Бывшая судья кулинарного проекта «МастерШеф» Татьяна Литвинова, которая недавно вспомнила конфликты с Эктором Хименесом-Браво, выставила на продажу ресторанный бизнес, которому посвятила десять лет жизни.

О своем решении знаменитость рассказала в комментарии TikTok-аккаунту violeta__wonex. По словам Литвиновой, заведение уже прекратило работу, а сама она проработала там около 10 лет. После закрытия ресторана она некоторое время сдавала помещение в аренду, однако теперь решила окончательно избавиться от недвижимости.

Речь идет об отдельном здании в Одессе общей площадью более 140 квадратных метров. В ней есть два этажа, летняя площадка, парковка и оборудованная кухня и печь. За весь объект Татьяна хочет получить 140 тысяч евро.

«Здесь два этажа, это отдельно стоящее помещение. 140 кв м и есть летняя площадка, парковка. Полностью оборудованная кухня. Цена 140 тысяч евро. Это чтобы забрать и вкладывать деньги, раскручивать. Продаю, потому что понимаю, что бизнесу нужно развитие и помощь», — призналась блогерша.

Помещение Татьяны Литвиновой

Помещение Татьяны Литвиновой

В то же время, от кулинарного дела Литвинова отказываться не собирается. Сейчас она развивает свои страницы в соцсетях и на YouTube, где делится рецептами. Также в ее работу входят индивидуальные консультации для тех, кто планирует открыть ресторан или хочет сменить организацию кухни. Кроме того, Татьяна устраивает гастрономические путешествия для женщин.

«Я продолжаю свою деятельность как кулинар. У меня есть личная страница и YouTube. Туда я публикую рецепты. Это моя основная деятельность. Также я консультирую, есть частные запросы: помогаю открыть ресторан, переоборудовать кухню, дегустации… Также делаю гастро-туры, где я собираю туры девушек примерно в возрасте и мы уезжаем в путешествия восстановиться», — добавила звезда.

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