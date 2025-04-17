Звезда «МастерШефа» Литвинова рассекретила бизнес сына, который вернулся из-за границы в Украину

Татьяна Литвинова / © instagram.com/tanita_litvinova

Реклама

Звезда проекта "МастерШеф", ведущая и кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассекретила бизнес своего сына.

Владимир сейчас в Украине. Раньше парень находился за границей, где получал образование, однако хотел жить в родной стране. Как признается Татьяна Литвинова на проекте "33 вопроса", раньше она не понимала выбора сына. Однако с началом полномасштабной войны в Украине ведущая поняла, почему Владимир так стремился вернуться.

"Он любит свою страну. Ему здесь нравится больше всего жить. Я не понимала этого до войны, а сейчас послушайте, что говорят украинцы, которые пожили немного за границей во время войны. Очень многие разделяют его мнение и считают, что это лучшая страна в мире", — делится кулинарный эксперт.

Реклама

Татьяна Литвинова с сыном

Сейчас Владимир учится, а также у него есть хоть небольшой, но собственный бизнес. Парень торгует автомобилями. Кроме того, в личной жизни сына Литвиновой тоже все отлично. Он находится в отношениях и уже успел познакомить маму со своей избранницей. Кстати, Пасху они планируют провести все вместе в кругу семьи.

"У него небольшой бизнес. Он торгует машинами и еще так учится. Мой сын — это такой двухметровый красавец. С девушками у него точно нет проблем. Знакомил, конечно. Мы на Пасху собираемся пожарить что-то на мангале, поэтому проведем этот день вместе с Вовой и его девушкой", — поделилась ведущая.

Напомним, недавно Татьяна Литвинова рассказала, как разорвала дружбу с Ольгой Мартыновской. Судья "МастерШефа" также уже прокомментировала конфликт с бывшей подружкой.