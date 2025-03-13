Звезда "МастерШефа" Литвинова разорвала дружбу с Мартыновской: "С меня сделали чучело"

Звезда проекта "МастерШеф", ведущая и кулинарный эксперт Татьяна Литвинова, которая ранее показала свой дом изнутри, разорвала дружбу со своей коллегой Ольгой Мартыновской.

Знаменитость в интервью Алине Доротюк рассказала, что раньше дружила с нынешней судьей "МастерШеф". Впрочем, Мартыновская обидела Литвинову. Сначала Татьяне было досадно, когда ее подругу позвали на ее место на проекте. Правда, тогда кулинарный эксперт поддержала Мартыновскую и подчеркнула, что это ее шанс.

"Я некоторую информацию выясняла, которая меня не просто ранила, она меня убила. Потому что я не ожидала, что на мое место кастингуют людей, с которыми я очень близка, – это была Оля. Мы общались некоторое время. Я ее поддерживала. Я уже не была судьей. Была Лиза сначала. Я сказала: "Оля, это твой шанс, иди обязательно", - вспомнила кулинарный эксперт.

Татьяна Литвинова / Фото: скриншот с видео

Литвинова говорит, что Мартыновская ее очень сильно обидела впоследствии. В частности, кулинарный эксперт не на положительной ноте ушла из проекта "МастерШеф". Как говорит знаменитость, из нее "сделали чучело". А Татьяне было досадно, что ее подруга молчит в тот момент, когда ее травят. Сейчас Литвинова и Мартыновская не общаются. Знаменитость говорит, что дружбе конец и утраченного не вернуть.

"Впоследствии вот эта лояльность к системе все показала. Я не могу через это переступить. Ни конфликта не было, ни какого-то такого события, за которое можно зацепиться. Я чувствую от человека враждебность, а дружба же о любви. Если нет этого контакта, то о чем ты поговоришь? Контакта нет — нет дружбы. С меня сделали чучело, а близкий человек молчит, когда тебя травят", - призналась знаменитость.

Напомним, ранее Татьяна Литвинова рассказала о конфликтах с Эктором Хименесом-Браво. Знаменитость призналась, что с шеф-поваром было сложно общаться, и она чувствовала от него враждебность.

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