Звезда "МастерШефа" Лиза Глинская призналась, почему не наказала врачей, из-за которых потеряла своего ребенка

Известный украинский шеф-повар, экс-судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская, откровенно призналась, наказала ли врачей медучреждения, в котором во время родов она потеряла ребенка из-за их ошибки.

Знаменитость в откровенном интервью Алине Доротюк ошеломила признанием, что после досадной врачебной ошибки ее документы и медицинская карта исчезли из роддома, где она рожала. И неожиданно целое отделение тоже оказалось закрытым.

"Я через несколько недель попросила (экс-мужа – прим. ред.) поехать и забрать мои документы. Он сказал, что платное отделение, где я рожала, закрыто. И когда мы приехали искать мои документы, у меня осталось только УЗИ, которое было до 8 месяца беременности. Они (врачи – прим. ред.) говорят, что потерялись. Нет документов. У меня до сих пор нет документов, что я рожала, и что мне делали", - рассказала кулинар.

Ліза Глінська

Незадолго после этого Лиза думала о суде над врачами, убившими ее ребенка. Впрочем, из-за подавленного состояния не сделала этого и через некоторое время пожалела:

"Когда я думала о суде... Я хотела, читала об этом... Но я подумала, вернут ли мне ребенка – не вернут. Сейчас я думаю, что мне нужно было наказать этих врачей и что будет дальше, сколько еще детей убьют. А я думала только о том, будет ли чудо и вернут ли мне ребенка. У меня, наверное, не было сил, чтобы все это сделать. И потом через два-три года уже пожалела, что у меня не хватило сил, и я не наказала этих врачей. Я выжила каким-то чудом в этом всем", – призналась Лиза Глинская.

Отметим, 15 лет назад Лиза Глинская должна была родить в роддоме в Ялте. К сожалению, из-за халатности врачей, которые дали знаменитости неправильную дозировку лекарств и прокололи мочевой пузырь, ее ребенок родился мертвым. Поэтому кондитеру пришлось много лет работать с психологом.

Напомним, Лиза Глинская во второй раз вышла замуж и недавно рассказала, какой мачехой является для сына своего мужа.

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